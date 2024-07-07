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22:33, 7 июля 2024Мир

Глава «Национального объединения» заявил об историческом прорыве партии

Лидер «Национального объединения»: партия совершила исторический прорыв
Жордан Барделла

Жордан Барделла. Фото: Kevin Coombs / Reuters

Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла заявил, что партия совершила исторический прорыв на парламентских выборах во Франции, удвоив число депутатов. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал BFMTV.

Кроме того, политик подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон намеренно парализовал страну в разгар экономического кризиса. По его словам, он допустил ситуацию, при которой в парламенте не будет большинства у какой-либо из политических сил.

Утром 7 июля во Франции начался второй тур выборов в нижнюю палату парламента. Министерство внутренних дел страны отмечало самую высокую явку избирателей в первом туре с 1997 года, которая составила 66,7 процента.

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      Юлия Мискевич
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