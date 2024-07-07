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17:51, 7 июля 2024Экономика

Названы самые востребованные профессии в России через пять лет

Минтруд: через пять лет в России вырастет спрос на токарей, слесарей и сварщиков

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Через пять лет в России наиболее востребованными станут технические специальности, в том числе токари, фрезеровщики, слесари и сварщики. Профессии, на которые вырастет спрос, назвал директор департамента занятости населения и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов в беседе с ТАСС.

По его словам, к таким выводам специалистов привели результаты изучения потребности в кадровых ресурсах.

Помимо этого, востребованными будут специальности, связанные с определенными профессиональными навыками, например социальные работники или медики. Также, подчеркнул Кирсанов, после появления новых программ в высших и средних специальных образовательных учреждениях возникнет необходимость в педагогах, которые займутся не только преподаванием, но и формированием учебных программ. Он добавил, что будет расти спрос и на поваров.

Ранее в России зафиксировали рост спроса специалистов творческих профессий, таких как звукорежиссеры, видеооператоры, видеомонтажеры, музыканты и актеры. За год выросли и зарплаты профессионалов в творческой сфере. Самой высокооплачиваемой в первом квартале 2024 года оказалась профессия архитектора.

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      Константин Лысяков
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