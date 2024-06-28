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05:36, 28 июня 2024Экономика

В России зафиксировали рост спроса на специалистов одной профессиональной сферы

«Авито Работа»: спрос на специалистов творческих профессий вырос на 30 процентов

Фото: Per Lööv / Unsplash

Спрос работодателей на специалистов творческих профессий в России за год вырос на 30 процентов. К такому выводу пришли аналитики «Авито Работы». Они также составили рейтинг самых востребованных и высокооплачиваемых креативных профессий. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, количество вакансий для творческих специалистов в первом квартале 2024 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 30 процентов, а средние зарплатные предложения повысились на 19 процентов и достигли 76 149 рублей в месяц.

Больше всего спрос вырос на звукорежиссеров (+55 процентов), видеооператоров (+48), видеомонтажеров (+46), музыкантов (+38) и актеров (+32).

За год выросли и зарплаты профессионалов в творческой сфере. Самой высокооплачиваемой в первом квартале 2024 года оказалась профессия архитектора — новым сотрудникам работодатели готовы были предложить в среднем 108 187 рублей в месяц, что на 15 процентов больше, чем год назад. Кандидатам на позицию модели предлагали в среднем 98 358 рублей (на 28 процентов больше). Третью строчку занял дизайнер со средним предлагаемым заработком в 87 202 рубля (+19 процентов). В пятерку хорошо оплачиваемых профессий также вошли видеооператор и актер. Новые сотрудники на этих позициях могли рассчитывать в среднем на 83 997 и 77 900 рублей соответственно.

Ранее «Лента.ру» публиковала результаты исследования сервиса «Зарплаты.ру», согласно которым топ самых высокооплачиваемых вакансий в июне 2024 года в России возглавили Fullstack-разработчик и дерматолог-трихолог.

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      Екатерина Смирная
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