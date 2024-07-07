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15:17, 7 июля 2024Россия

Назвавшему батальон «Ахмат» тиктокерами военкору пришлось извиняться

Военкор Романов, назвавший батальон «Ахмат» тиктокерами, извинился перед ними

Фото: Александр Река / ТАСС

Военкор Владимир Романов, назвавший чеченский батальон «Ахмат» тиктокерами, извинился перед ними. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Романов заявил, что пообщался с командиром «Ахмата». После этого он понял, что был не прав. Ранее военкор сообщил, что военные «Ахмата» стоят не на границе, а за срочниками. Сейчас он изменил свое мнение. Теперь Романов отметил, что бойцы батальона стоят вместе со срочниками.

Ранее в сети появились кадры зачистки многоэтажки Волчанска бойцами «Ахмата» от укрывшегося внутри подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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