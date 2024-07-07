Назвавшему батальон «Ахмат» тиктокерами военкору пришлось извиняться

Военкор Романов, назвавший батальон «Ахмат» тиктокерами, извинился перед ними

Военкор Владимир Романов, назвавший чеченский батальон «Ахмат» тиктокерами, извинился перед ними. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Романов заявил, что пообщался с командиром «Ахмата». После этого он понял, что был не прав. Ранее военкор сообщил, что военные «Ахмата» стоят не на границе, а за срочниками. Сейчас он изменил свое мнение. Теперь Романов отметил, что бойцы батальона стоят вместе со срочниками.

Ранее в сети появились кадры зачистки многоэтажки Волчанска бойцами «Ахмата» от укрывшегося внутри подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).