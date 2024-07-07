Партнер Коломойского выехал с Украины по поддельным документам

Партнер Коломойского Боголюбов бежал с Украины по поддельным документам

Партнер украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), бывший совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов бежал с Украины по поддельным документам. Об этом сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на источники в офисе генпрокурора и бизнес-кругах.

«Боголюбов выехал из страны с поддельными документами, но в Польшу въехал по личным. Сейчас бизнесмен в Австрии», — отмечают журналисты. Они также рассказали, что Боголюбов покинул страну на поезде Киев — Хелм.

При этом уточняется, что бизнесмену 62 года, он не подлежит мобилизации и запрету на выезд из-за нее. Возможной причиной его отъезда называют дело Приватбанка. Источники издания также сообщили, что пограничника, который обеспечил выезд Боголюбова за рубеж взяли под стражу в субботу, 6 июля.

Ранее стало известно, что Игоря Коломойского заподозрили в попытке расправы над адвокатом зятя экс-президента Украины Леонида Кучмы. Сообщается, что в 2003 году он поручил организовать расправу над юристом своему охраннику.