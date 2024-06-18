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17:16, 18 июня 2024Бывший СССР

На Украине Коломойского заподозрили в организации расправы над приближенным Кучмы

На Украине Коломойского заподозрили в попытке убийства адвоката зятя Кучмы

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заподозрили в попытке расправы над адвокатом зятя экс-президента Украины Леонида Кучмы. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

По данным журналистов, в 2003 году Коломойский поручил своему охраннику организовать расправу над юристом. После этого подчиненный олигарха связался с бандой, которая летом того же года напала на мужчину с обрезом металлической трубы и слесарным молотком. Однако впоследствии выяснилось, что пострадавший не был целью нападавших.

Тогда члены банды стали следить за новой потенциальной жертвой. Нападение на адвоката, связанного с семьей действовавшего на тот момент главы государства, произошло также летом 2003 года. Но довести преступление до конца у злоумышленников не получилось.

В сентябре 2023 года Коломойскому предъявили обвинение в хищении 9,2 миллиарда гривен «ПриватБанка». По версии Национального антикоррупционного бюро Украины, олигарх организовал схему для незаконного завладения активами банка.

В мае текущего года стало известно о заказе олигархом расправы над директором одной из юридических фирм. Сообщалось, что Коломойский хотел таким образом отомстить за невыполнение требований по аннулированию решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

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      Екатерина Грищенко
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