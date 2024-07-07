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22:26, 7 июля 2024Мир

Премьер Франции заявил об отставке

Премьер Франции Атталь заявил об уходе в отставку 8 июля
Габриэль Атталь

Габриэль Атталь. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку утром в понедельник, 8 июля, но будет работать до формирования нового кабинета. Его выступление транслировал телеканал BFMTV.

«В соответствии с демократической традицией я подам утром 8 июля президенту республики прошение об отставке», — заявил глава французского правительства, подчеркнув, что готов исполнять обязанности, сколько потребуется.

7 июля во Франции проходил второй тур досрочных выборов в нижнюю палату парламента республики. Глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство.

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      Марина Совина
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