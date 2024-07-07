Российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

МО РФ: подразделения ВС РФ «Центр» взяли под контроль Чигари в ДНР

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России «Центр» взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР) — Чигари. Об этом в воскресенье, 7 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) РФ.

Кроме того, подразделения Российской армии улучшили тактическое положение, рассказали в российском оборонном ведомстве. Также на территории ДНР было нанесено поражение формированиям 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское.

Накануне сообщалось, что российские военные взяли под контроль село Сокол в ДНР.

