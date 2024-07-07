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13:38, 7 июля 2024Россия

Сбежавшую к парню 12-летнюю российскую школьницу изъяли из семьи после ее слов о матери

Shot: в Кемерово 12-летняя школьница сбежала из дома, чтобы жить с парнем

Фото: Siora Photography / Unsplash

В Кемерово 12-летняя школьница сбежала из дома, чтобы жить со своим 16-летним парнем. Теперь она может оказаться в детском доме, пишет Shot в Telegram.

Как рассказала изданию мать девочки, после начала отношений ее дочь начала срываться на родных, а в июне пропала, оставив записку, в которой заявила, что ее никто не любит. В тот же день родительница заявила в полицию. В результате школьницу нашли у ее молодого человека.

На допросе девочка заявила, что дома ее обижают, а в ее дневнике обнаружили запись об угрозах ножом со стороны матери При этом, со слов женщины, однажды она поругалась с дочерью, когда резала сыр и просто помахала инструментом в порыве гнева. Однако школьницу изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр.

По информации канала, мать ежедневно навещает школьницу. По словам россиянки, она не может вернуть дочь домой, так как идет проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об угрозах убийством. Кроме того, подростка могут отправить в детский дом. Сама девочка жалуется на условия содержания и травлю со стороны старших детей.

Ранее, в декабре 2023 года, что в Ставропольском крае 14-летняя школьница решила сбежать из дома, чтобы выйти замуж за жениха, с которым познакомилась в социальных сетях. В результате девочку обнаружили в Калмыкии — более чем в 350 километрах от села Кочубеевское, где она проживает.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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