Солист «Руки вверх!» захотел вернуть права на песни «Крошка моя» и «Чужие губы»

Солист «Руки вверх!» Жуков подал в суд, чтобы вернуть права на известные песни

Солист известной музыкальной группы «Руки вверх!» Сергей Жуков захотел вернуть права на песни «Крошка моя» и «Чужие губы» и подал в суд, пишет Telegram-канал Mash.

Иск подан в Арбитражный суд. В заявлении значатся 13 композиций — среди них также песни «Студент» и «Ну где же вы, девчонки».

Это уже не первая попытка Жукова судиться с продюсером группы Андреем Маликовым. Когда солиста оштрафовали на 100 тысяч рублей за исполнение одной из песен, он подал в суд на музыкальный лейбл Маликова «Издательство Джем».

Суд Жуков проиграл, несмотря на то, что он автор и исполнитель песен. Суд установил, что запись композиций финансировал именно Маликов, а потому все права на них принадлежат продюсеру. Кроме того, участники группы сами отдали права на песни и 20 лет никак их не оспаривали.

Ранее Жуков через суд добился изменения названия бара «Руки вверх» в Иркутске, а также взыскал с заведения миллион рублей.

