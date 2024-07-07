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11:21, 7 июля 2024Мир

Сотни протестующих блокировали автодороги Израиля в «День сопротивления правительству»

В Израиле протестующие блокировали трассы с требованием дострочных выборов

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В Израиле сотни протестующих начали блокировать трассы с требованием досочных выборов и немедленного освобождения похищенных 7 октября 2023 года движением ХАМАС заложников. Протестные движения страны объявили 7 июля «Днем сопротивления правительству», пишет РИА Новости.

В социальных сетях появились записи, на которых участники акции перекрывают развязки и автомагистрали в разных районах Израиля. Как стало известно, митинги пройдут в десятках городов, включая Тель-Авив, Иерусалим и Хайфу.

Как уточнило агентство со ссылкой на организаторов, на акции напротив здания всеобщей федерации трудящихся Израиля в Тель-Авиве протестующие потребуют от профсоюзов «остановить экономику». Вечером воскресенья многотысячный митинг также запланирован у комплекса правительственных зданий в городе. Помимо этого, в Иерусалиме протестующие проведут шествие возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее родственники похищенных ХАМАС россиян и израильтян также провели массовый митинг в Тель-Авиве. Они призвали правительство Израиля к немедленному заключению сделки с палестинским движением.

ЖЗЛ
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