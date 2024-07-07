В Германии заявили о напряженной ситуации для ВСУ

Welt: ВСУ находятся в трудном положении на донецком и торецком направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в трудном положении на донецком направлении. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в эфире немецкого телеканала Welt, запись которого доступна на YouTube.

«Многие украинцы забили тревогу и призвали быть осторожными, чтобы не допустить там крупного поражения», — сказал он.

Кроме того, по словам журналиста, особенно напряженная ситуация для украинских военных сложилась на торецком направлении.

Ранее обозреватели немецкого издания ZDF Кристиан Меллинг и Андраш Рач заявили, что Украине придется усилить противовоздушную оборону после ошибки командования ВСУ, которое решило разместить истребители Су-27 близко к линии фронта. Они заметили, что истребители ВСУ базировались под открытым небом и не были покрыты маскировочной сеткой.