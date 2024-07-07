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17:42, 7 июля 2024Бывший СССР

В Мелитополе обломки сбитых ракет подожгли сухую траву

На севере Мелитополя из-за обломков ракет РСЗО HIMARS загорелась сухая трава

Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На севере Мелитополя в Запорожской области из-за обломков сбитых системами противовоздушной обороны ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS загорелась сухая трава. Об этом администрация города сообщила в Telegram.

По данным местных властей, всего было сбито пять ракет Вооруженых сил Украины. Сейчас на месте происшествия работают подразделения МЧС.

«По данным оперативных служб, над Мелитополем были сбиты пять вражеских ракет РСЗО HIMARS. Ракеты сбиты ПВО, однако осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы», — рассказали в администрации Мелитополя.

Ранее о поджоге травы из-за сбитых ракет заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что обломки ракет упали за городом и в районе аэропорта.

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      Александр Курбатов
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