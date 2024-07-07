Российский расчет ПВО сбил ракеты ВСУ над Мелитополем

Рогов: расчет ПВО сбил ракеты ВСУ над Мелитополем, в городе начался пожар

Российский расчет противовоздушной обороны (ПВО) сбил ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Мелитополем. В месте падения осколков начался пожар, сообщил в Telegram глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В местах взрывов в Мелитополе поднимаются столпы дыма. По этому городу в Запорожской области боевики ВСУ нанесли ракетный удар пятью ракетами HIMARS», — говорится в публикации.

Он добавил, что осколки ракет упали за городом, а также в районе аэропорта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет реагировать на обстрелы российских регионов западным оружием.