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14:48, 7 июля 2024Мир

В МИД рассказали о роли США в атаках ВСУ на российские регионы

Глава МИД Лавров: ВСУ не смогли бы бить по российским регионам без наведения США

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли бы бить ракетами по российским регионам без помощи с наведением со стороны США. О роли Вашингтона в атаках украинской армии на территорию Россию рассказал глава МИД Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Для любого технически грамотного человека, который разбирается в военных делах, ясно, что без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении (...) эти ракеты никуда бы не полетели», — заявил дипломат.

Он пояснил, что переданные Киеву Вашингтоном ракеты ATACMS не могут работать без спутниковых данных, которые США передают Украине.

Ранее Лавров заявил, что Москва будет реагировать на обстрелы российских регионов западным оружием. Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее уже пообещал ответить на обстрелы регионов американским вооружением.

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      Глеб Палехов
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