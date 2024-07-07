В МИД пообещали ответить на обстрелы российских регионов западным оружием

Лавров: Россия будет реагировать на обстрелы регионов западным оружием

Москва будет реагировать на обстрелы российских регионов западным оружием. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин ранее уже пообещал ответить на обстрелы регионов американским вооружением, которые поставляются Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать. И я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете», — подчеркнул министр.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что выделение США нового пакета военной помощи Украине приведет лишь к новым жертвам.