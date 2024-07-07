В МИД назвали печальным зрелищем ход предвыборной кампании президента США

Глава МИД Лавров назвал печальным зрелищем предвыборную кампанию президента США

Ход предвыборной кампании президента США представляет печальное зрелище. Так теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Если говорить серьезно, конечно, печальное зрелище», — заявил дипломат.

Глава МИД отметил, что сторонние наблюдатели могут самостоятельно сделать выводы о природе американской демократии, если принять во внимание эти дебаты.

Ранее Лавров усомнился в демократичности выборов во Франции. По его словам, второй тур парламентских выборов правительству республики нужен для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей.