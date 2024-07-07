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11:01, 7 июля 2024Мир

В МИД заявили о формировании мировой повестки странами БРИКС

Моргулов: страны БРИКС участвуют в формировании мировой повестки
Игорь Моргулов

Игорь Моргулов. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страны БРИКС участвуют в формировании мировой повестки и становятся движущей силой мировой экономики. Его слова передает РИА Новости.

«Совместными усилиями нам удалось создать культуру диалога в БРИКС, основанную на уважении пути развития друг друга, учете интересов друг друга», — заявил Моргулов.

Он добавил, что отсутствие доминирующей силы в БРИКС помогает странам-участницам организации находить точки соприкосновения и решения сложных вопросов.

«По предварительным оценкам, средние показатели экономического роста в странах БРИКС в этом году остаются существенно выше среднемировых», — отметил дипломат.

Ранее Моргулов заявил, что в БРИКС создаются инструменты независимой финансовой системы и начались переговоры об учреждении единой валюты. Он добавил, что БРИКС уже преуспел в создании механизмов условных валютных резервов стран-участниц организации.

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