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15:49, 7 июля 2024Бывший СССР

В подполье объяснили отправку Киевом военкомов в регионы

Лебедев: Киев командирует военкомов в регионы, жителей которых они не любят

Киев командирует сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в регионы, к жителям которых они плохо относятся. Об этом заявил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег, передает РИА Новости.

«Они по большей части не местные. Как пример — Николаев. В город завезли ТЦКашников с западной Украины. Они не любят местных "москалей". Николаевских ТЦКашников отправили в Ивано-Франковск, они не любят местных "западенцев"», — рассказал он.

Лебедев также сообщил, что после перевода военкомы первое время живут в зданиях ТЦК, а после первых премий за отлов людей снимают себе квартиры.

В четверг, 4 июля, в Харькове неизвестные сожгли машину сотрудника ТЦК. Около 03:45 в полицию поступило сообщение о поджоге принадлежавшего военкому автомобиля Volkswagen.

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      Александр Курбатов
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