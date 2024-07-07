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14:58, 7 июля 2024Россия

В России на видео попала массовая драка с мигрантами из-за скандала на детской площадке

В Краснодаре родители устроили массовую драку из-за скандала на детской площадке

В Краснодаре произошла массовая драка с мигрантами из-за скандала на детской площадке. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал «Краснодар и край».

По данным «Московского комсомольца», родители обвинили мигрантов в том, что их детей не пускали на детские площадки во всем микрорайоне Пашковка в российском городе — якобы их выгоняли пинками и оскорбляли матом.

Как пишет издание, отцы собирались разъяснить мигрантам, что детские дворовые площадки предназначены для всех, но мирного разговора не получилось, и дело дошло до драки. На кадрах видно, как мужчины сначала что-то выясняют между собой, а затем начинают беспорядочно наносить удары. В толпе также были замечены дети. Обстоятельства потасовки выясняет полиция.

Ранее в московском ЖК произошла массовая драка рабочих. Местные жители предположили, что потасовка случилась из-за того, что строители не поделили чей-то заказ.

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      Елена Торубарова
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