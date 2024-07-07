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20:01, 7 июля 2024Россия

В России обозначили преграды со стороны США при строительстве АЭС «Аккую» в Турции

Депутат Завальный: США мешают поставкам оборудования для строительства «Аккую»

Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Globallookpress.com

США мешают поставкам оборудования для строительства АЭС «Аккую» в Турции, утверждает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. В разговоре с «Лентой.ру» он обозначил, какие преграды ставит Вашингтон для российско-турецкого проекта.

«Они в самом деле создают санкционные трудности. Как пример: поставщиком устройства на выходе станции был Siemens. И можете себе представить, что полностью оплаченное оборудование, готовое под отгрузку, Siemens не отгружает. Причем станция [находится] в Турции, никаких оснований нет, "Росатом" не под санкциями», — рассказал депутат.

Такие точечные ограничения — и понятно, что без американцев здесь не обошлось — создают сложности в реализации проекта. Таких примеров, к сожалению, не один. Но все равно станция будет достроена, находятся замены, в том числе из дружественных стран, тот же Китай. Мы ожидаем, что со следующего года первый блок будет пущен в эксплуатацию

Павел Завальныйдепутат Госдумы

Как рассказал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, США пытаются блокировать строительство АЭС «Аккую» в Турции. По его словам, американская сторона вводит санкции, которые усложняют взаиморасчеты между странами. Он отметил, что проект все равно продолжается.

«Аккую» — первая атомная электростанция Турции, которую строят по проекту «Росатома». Москва и Анкара согласовали проект еще в 2010 году. По прогнозам, АЭС будет закрывать до 10 процентов спроса на электроэнергию в стране.

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