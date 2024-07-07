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06:13, 7 июля 2024Мир

В России заявили о готовности принять с визитом избранного президента Индонезии

Посол Толченов: Россия готова принять президента Индонезии Субианто с визитом
СюжетВыборы президента России 2024
Прабово Субианто

Прабово Субианто. Фото: Edgar Su / Reuters

Россия готова принять избранного президента Индонезии Прабово Субианто с визитом до и после его инаугурации. Об этом заявил РИА Новости новый посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

Он отметил, что Субианто неоднократно бывал в России. По его словам, визитами лидеров — это «нормальная практика» в межгосударственных отношениях России и Индонезии. Однако, добавил Толченов, Москва должна получить «некий четкий сигнал» от индонезийской стороны о желании избранного президента посетить Россию.

В марте экс-министр обороны Индонезии Прабово Субианто, выступавший за развитие отношений с Россией, победил на выборах президента страны, набрав 58,6 процента голосов. Он заявлял, что не будет плясать под чужой барабан.

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      Марина Совина
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