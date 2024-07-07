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05:34, 7 июля 2024Россия

Жителей Нальчика оштрафуют за отказ слушать гимн России

Mash: в Нальчике родителей школьников оштрафуют за отказ слушать гимн России

Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

В Нальчике родителей нескольких школьников оштрафуют за демонстративный отказ слушать гимн России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел во время выпускного праздника. Когда заиграл гимн, восемь человек остались сидеть. Их дети в это время закрывали уши руками.

На родителей выпускников составили протоколы за нарушение официального использования гимна России.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы, депутат Андрей Картаполов отреагировал на этот инцидент. Он сообщил, что направил запрос в компетентные органы для правовой оценки происходящего на видео.

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      Марина Совина
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