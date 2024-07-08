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17:28, 8 июля 2024Силовые структуры

Адвокат назвал дату приговора российскому режиссеру по делу об оправдании терроризма

Адвокат Бадамшин: военный суд огласит приговор Беркович и Петрийчук 8 июля

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд 8 июля огласит приговор по уголовному делу театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) об оправдании терроризма. Дату в беседе с РИА Новости назвал адвокат Сергей Бадамшин.

По его словам, оглашение решения суда запланировано на 18:30 по московскому времени.

Прокурор запросил подсудимым по шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и запрет администрирования сайтов на четыре года.

13 июня суд закрыл процесс по ходатайству гособвинителя, который заявил о поступающих в соцсетях угрозах участнику суда.

Основанием для привлечения Беркович и Петрийчук стала постановка «Финист — Ясный сокол». Секретный свидетель «Никита» из театральной сферы отнес в правоохранительные органы запись спектакля, сделанную на телефон. Он пояснил, что представление вызвало у него вопросы, так как террористы показаны жертвами, а виновным выставлено российское государство. По его словам, он выступил в суде анонимно, так как опасается за свою карьеру.

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      Любовь Ширижик
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