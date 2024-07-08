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11:30, 8 июля 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев развеял миф о Северной Корее

Блогер Артемий Лебедев заявил, что у людей в Северной Корее полноценная жизнь

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев, посетивший все страны мира, развеял популярный миф о жизни за рубежом. На эту тему он порассуждал в видео для YouTube-канала COLIZEUM.

Лебедев заявил, что во время путешествий по миру человек становится толерантнее к жителям других стран. Если же не бывать в других государствах, растет ксенофобия, и любое отличие вызывает непонимание и агрессию. По мнению Лебедева, именно поэтому многие люди уверены, что в странах с другой культурой живут неправильно.

В качестве примера он привел Северную Корею, которую на Западе принято считать страной-изгоем. «[Нам кажется], что им не повезло по жизни. Что они не испытывают в жизни того, что мы испытываем. Что они как будто чего лишены. Это очень большое заблуждение. У них отличная полноценная жизнь. У них классно, хорошо, дети ходят в школу, мамы готовят суп, папы на работе. Есть загородные поездки, море, горные лыжи. Все, что хочешь», — сказал Лебедев.

Ранее Лебедев опроверг распространенный стереотип о Германии. Он заверил, что на самом деле в этой стране грязно, а во многих местах нельзя расплатиться банковской картой.

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