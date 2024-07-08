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16:32, 8 июля 2024Мир

Байден заявил об отсутствии планов сниматься с выборов

WP: Байден заявил Конгрессу об отсутствии планов сниматься с выборов

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден заявил в письме к Конгрессу об отсутствии планов сниматься с президентских выборов. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«В письме он написал, что "абсолютно" верит, что он лучший человек, способный победить бывшего президента Дональда Трампа, и не баллотировался бы, если бы считал иначе», — приводит издание текст письма.

Американский лидер также написал, что Демократической партии США необходимо закрыть вопрос о его замене на другого кандидата, чтобы сконцентрироваться на текущей предвыборной гонке.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что демократы рассматривают вице-премьера Соединенных Штатов Камалу Харрис как единственного кандидата на замену Байдену. По мнению авторов материала, партии необходимо как можно скорее уладить вопрос с заменой, так как Харрис видится консенсусной фигурой.

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      Максим Габриелян
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