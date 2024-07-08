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06:20, 8 июля 2024Мир

В США назвали Харрис единственной заменой Байдену для демократов

WSJ: демократы рассматривают Харрис как единственную возможную замену Байдену

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

В Демократической партии рассматривают вице-премьера Соединенных Штатов Камалу Харрис как единственного кандидата на замену американскому лидеру Джо Байдену в текущей президентской гонке. Об этом информирует издание The Wall Street Journal.

«У элиты складывается консенсус, что единственной альтернативой [Байдену] является вице-президент Харрис. Будет звучать недовольство, что она отстает от Трампа по опросам, и ей придется оправдываться за проблемы, оставшиеся от Байдена», — отметили журналисты.

По мнению авторов статьи, демократам необходимо как можно скорее уладить вопрос с заменой Байдена на Харрис, которая сможет стать кандидатом от партии на президентских выборах.

Ранее сенатор-демократ Крис Мерфи назвал предстоящую неделю «абсолютно критической» для Байдена. Он добавил, что после дебатов с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом у избирателей возникли вопросы к действующему главе государства.

При этом 6 июля Байден в интервью ABC News заявил, что снимется с президентских выборов, только «если Господь Всемогущий сойдет с небес» и скажет ему об этом. Он также подчеркнул, что руководство фракций Демократической партии в Палате представителей и Сенате просят его не сниматься с гонки.

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      Марина Совина
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