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19:32, 7 июля 2024Мир

Сенатор США назвал предстоящую неделю «абсолютно критической» для Байдена

Сенатор США Мерфи заявил, что Байдена ждет абсолютно критическая неделя

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Предстоящая неделя будет иметь абсолютно критическое значение для президента США Джо Байдена. Об этом заявил сенатор-демократ Крис Мерфи в интервью CNN.

По его словам, после дебатов с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом у избирателей возникли вопросы к действующему главе государства. «Я не знаю, насколько пятничное интервью на них ответило, но думаю, что эта неделя будет абсолютно критической», — сказал Мерфи.

Ранее о том, что Байдену стоит отказаться от участия в выборах, заявила член палаты представителей США Энджи Крейг. Она подчеркнула, что «слишком многое стоит на кону»

6 июля Байден в интервью ABC News заявил, что снимется с президентских выборов, только «если Господь Всемогущий сойдет с небес» и скажет ему об этом. Он также подчеркнул, что руководство фракций Демократической партии в Палате представителей и Сенате просят его не сниматься с гонки.

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      Константин Лысяков
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