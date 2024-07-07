Сенатор США назвал предстоящую неделю «абсолютно критической» для Байдена

Сенатор США Мерфи заявил, что Байдена ждет абсолютно критическая неделя

Предстоящая неделя будет иметь абсолютно критическое значение для президента США Джо Байдена. Об этом заявил сенатор-демократ Крис Мерфи в интервью CNN.

По его словам, после дебатов с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом у избирателей возникли вопросы к действующему главе государства. «Я не знаю, насколько пятничное интервью на них ответило, но думаю, что эта неделя будет абсолютно критической», — сказал Мерфи.

Ранее о том, что Байдену стоит отказаться от участия в выборах, заявила член палаты представителей США Энджи Крейг. Она подчеркнула, что «слишком многое стоит на кону»

6 июля Байден в интервью ABC News заявил, что снимется с президентских выборов, только «если Господь Всемогущий сойдет с небес» и скажет ему об этом. Он также подчеркнул, что руководство фракций Демократической партии в Палате представителей и Сенате просят его не сниматься с гонки.