Белорусские вина предложили маркировать знаком «не является вином»

АВВР призвали маркировать белорусские вина знаком «не является вином»

Белорусские вина призвали маркировать знаком «не является вином». Такое предложение в беседе с «РБК Вино» озвучил исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников.

Речь идет о вине, импортированном через Белоруссию из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). По его словам, ассоциация уже направила запрос о происхождении вина и виноматериала в Минский завод виноградных вин (МЗВВ) и определится с дальнейшими действиями в зависимости от ответа предприятия.

«Если это вино произведено на территории Таможенного союза (скажем, в России или Армении), а в Белоруссии только бутилируется, мы приветствуем расширение экономического взаимодействия наших стран», — заявил Плотников. Если же МЗВВ разливает на своей площадке напитки, ввезенные из-за пределов ЕАЭС, то такой импорт подрывает усилия российских властей по поддержке отечественных виноделов. «Такая продукция строго должна маркироваться на наших полках знаком "не является вином"», — подчеркнул он.

Ранее президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов отреагировал на начало поставок в РФ вин МЗВВ, названия которых сходны с наименованиями западных вин. По его словам, это приведет к перезапуску канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного виноматериала, на работу с которым в Белоруссии, в отличие от России, нет ограничений.