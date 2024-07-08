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04:30, 8 июля 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в бикини

Бывший «ангел» Victoria's Secret Тейлор Хилл показала фигуру в белом бикини

Фото: @taylor_hill

Американская супермодель Тейлор Хилл показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица показала фигуру в бикини белого цвета, позируя у Средиземного моря во время отдыха в Италии. Бывший «ангел» Victoria's Secret отказалась от макияжа, а из аксессуаров на ней были — колье и кольца. На размещенных кадрах также видно, что знаменитость сделала короткую стрижку.

В июне российская супермодель Ирина Шейк также снялась в откровенном наряде для рекламы бренда одежды Good American.

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      Карина Черных
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