В России захотели увеличить выдачу льготных автокредитов

Глава Минпромторга Алиханов понадеялся на рост льготного автокредитования

Минпромторг России рассчитывает, что программу льготного автокредитования дофинансируют, чтобы у увеличить число выдач займов и, соответственно, объем продаж. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов, передает РИА Новости.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов предупредил, что деньги, выделенные на программу, почти закончились уже в июне. При этом она остается основным драйвером продаж отечественных автомобилей, в первую очередь моделей Lada.

Алиханов уточнил, что решение пока не принято, но выразил надежду, что дополнительные средства правительство все же выделит. Вместе с тем он признал, что пока с продажами все хорошо, если говорить про «АвтоВАЗ». «Будем следить, мониторить. У нас есть источник», — заключил министр.

В текущем году бюджет программы льготного кредитования составляет 17,3 миллиарда рублей. Базовая скидка на бензиновый автомобиль равна 20 процентам, а для жителей Дальнего Востока она доходит до 25 процентов.

Ранее стало известно, что за первые полгода «АвтоВАЗ» продал в России 217 631 автомобиль, что на 51,5 процента больше, чем годом ранее. Отдельно в июне проданы 39 704 коммерческих и пассажирских автомобиля (плюс 42,6 процента). Лидером с результатом 101 377 автомобилей стала Lada Granta.