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11:49, 8 июля 2024Экономика

Доля россиян со сбережениями выросла

«РОМИР»: доля имеющих сбережения россиян выросла на 3 процентных пункта

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Доля имеющих денежные сбережения россиян выросла на 3 процентных пункта (п.п.) за последние полтора года — с декабря 2022-го по май 2024-го. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты совместного исследования консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и холдинга «РОМИР».

По итогам социологического опроса, проведенного в мае 2024 года, выяснилось, что доля граждан, у которых нет никаких сбережений, снизилась в 1,2 раза в сравнении с показателем конца 2022-го. В свою очередь, доля россиян со сбережениями увеличилась в 1,8 раза с 2010 года и выросла на 25 п.п. — с 30 до 55 процентов, уточнили аналитики в своей работе под названием «Новое российское общество: динамика настроений граждан».

Однако, несмотря на подобную динамику, как утверждают эксперты, по доле граждан, имеющих сбережения, Россия по-прежнему сильно отстает от ряда развитых и развивающихся стран. Так, в Японии показатель находится на уровне в 83 процента, в Австралии — составляет 76 процентов, Германии — 70 процентов, Индии — 69 процентов, а в Соединенных Штатах — 68 процентов, резюмировали эксперты.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса SuperJob сообщила о снижении доверия россиян к доллару и евро как основному средству хранения денежных накоплений. Большинство граждан (58 процентов) по-прежнему предпочитают хранить сбережения в рублях, копить в американской валюте готовы 30 процентов респондентов, а в европейской — 24 процента.

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