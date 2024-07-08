Екатерина Андреева рассказала о тревожном звонке Эрнста

Ведущая Андреева рассказала, как ее вызвали на работу из-за теракта в Беслане

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева рассказала, как ее вызывали на работу, когда произошел теракт в Беслане. О тревожном телефонном разговоре она рассказала в интервью Светлане Бондарчук, доступном на YouTube.

Андреева вспомнила, что теракт произошел, когда она была в отпуске и летела из Сингапура. «И где-то там на высоте 10 тысяч метров ко мне подходит стюардесса и говорит: "Капитан просил передать вам, что, как только вы сядете, включите, пожалуйста, все телефоны"», — рассказала ведущая

Включив телефоны после приземления, Андреева обнаружила множество пропущенных звонков. Позднее она позвонила генеральному директору Константину Эрнсту, который рассказал ей о теракте и попросил срочно приехать на работу. «Там были другие ведущие, понятно, что кто-то всегда прикрывает эфир. Но тональность того, как было это подано, была неправильная. Здесь нужно быть очень собранной, верящей в то, что мы это пройдем, даже если будет очень тяжело», — вспомнила Андреева.

Ранее Андреева рассказала о нападении около телецентра «Останкино». По словам ведущей, ей удалось отбиться от маньяка силой мысли.