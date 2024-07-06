Российская телеведущая рассказала о применении «энергетической силы мысли» против маньяка

Телеведущая Андреева рассказала о спасении от маньяка силой мысли

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, что смогла отбиться от маньяка силой мысли. Об этом она сообщила в беседе со Светланой Бондарчук, интервью опубликовано на YouTube-канале «Света вокруг света».

По словам Андреевой, она 20 лет занимается китайским внутренним боевым искусством тай-чи. Ведущая рассказала, что после ночной смены на нее напал маньяк возле телецентра «Останкино».

«И тогда я включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь», — сказала она.

Ранее Андреева назвала отношение к жизни своим секретом красоты. По словам ведущей, она не злится, не оскорбляет людей и не завидует.