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16:06, 6 июля 2024Интернет и СМИ

Российская телеведущая рассказала о применении «энергетической силы мысли» против маньяка

Телеведущая Андреева рассказала о спасении от маньяка силой мысли
Екатерина Андреева

Екатерина Андреева. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, что смогла отбиться от маньяка силой мысли. Об этом она сообщила в беседе со Светланой Бондарчук, интервью опубликовано на YouTube-канале «Света вокруг света».

По словам Андреевой, она 20 лет занимается китайским внутренним боевым искусством тай-чи. Ведущая рассказала, что после ночной смены на нее напал маньяк возле телецентра «Останкино».

«И тогда я включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь», — сказала она.

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