Экс-руководителя российских клиник красоты с тремя не выжившими пациентами заочно осудили

В Москве экс-главе клиник красоты заочно дали 7 лет за смерть трех пациентов

В Москве суд заочно приговорил к семи годам лишения свободы 50-летнюю Анну Сивакову, которая является учредителем и экс-руководителем клиник красоты, в которых в результате операций не выжили три пациента и еще трое получили тяжкий вред здоровью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Сивакова признана виновной по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух или более лиц»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, Сивакова была учредителем одной клиники и фактическим руководителем другой. В 2018 году подсудимая привлекла сообщников и организовала оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, так как для проведения таких операций в клиниках не было условий и отсутствовали лицензии по направлению «пластическая хирургия».

Сейчас подсудимая находится в международном розыске. В отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее сообщники получили реальные сроки лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали находившегося в международном розыске бывшего директора клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского.

