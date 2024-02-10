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15:42, 10 февраля 2024Силовые структуры

Задержан бывший директор клиники «Медицина 24/7»

СК РФ: задержан бывший директор клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский

Фото: Gallery by Ban Suan Kha / Shutterstock / Fotodom

Задержан находившийся в международном розыске бывший директор клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский. По сообщению Следственного комитета РФ, продолжается расследование уголовного дела в отношении главного врача клиники.

В действиях Серебрянского усматриваются признаки преступления, предусмотренного части 2 статьи 238 УК РФ. По данным следствия, в клинике оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В 2021 году Серебрянский уехал из РФ, из-за чего был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

9 февраля 2024 года Серебрянский был задержан в аэропорту после прилета из Турции, после чего помещен в СИЗО. В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее Симоновский суд Москвы вынес приговор двум врачам клиники «Медицина 24/7» за некачественное лечение.

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      Леонид Немов
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