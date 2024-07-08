Федор Конюхов поставил арктический рекорд

Путешественник Конюхов совершил первый в истории арктический перелет на паралете

Легендарный путешественник Федор Конюхов совершил первый в истории арктический перелет на паралете (мотопараплане), тем самым установив мировой рекорд. О поставленном рекорде сообщается в Telegram-канале путешественника.

Как сообщила команда Конюхова, полет на мотопараплане продлился более 10 часов — с 16:29 7 июля по 02:42 8 июля. Суммарно мотопараплан Конюхова преодолел 440,51 километра. Пилотировал паралет известный летчик Игорь Потапкин.

Полет состоялся от 86 параллели до Северного полюса.

В 2022 году Конюхов уже пытался установить такой мировой рекорд, однако попытка не увенчалась успехом. Команде удалось преодолеть 169 километров из 900 запланированных, продолжить путешествие помешали погодные условия, и экипаж совершил вынужденную посадку во льдах Арктики.

