69-я параллель
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16:45, 8 июля 202469-я параллель

Федор Конюхов поставил арктический рекорд

Путешественник Конюхов совершил первый в истории арктический перелет на паралете

Фото: Telegram-канал Фёдора Конюхова

Легендарный путешественник Федор Конюхов совершил первый в истории арктический перелет на паралете (мотопараплане), тем самым установив мировой рекорд. О поставленном рекорде сообщается в Telegram-канале путешественника.

Как сообщила команда Конюхова, полет на мотопараплане продлился более 10 часов — с 16:29 7 июля по 02:42 8 июля. Суммарно мотопараплан Конюхова преодолел 440,51 километра. Пилотировал паралет известный летчик Игорь Потапкин.

Полет состоялся от 86 параллели до Северного полюса.

В 2022 году Конюхов уже пытался установить такой мировой рекорд, однако попытка не увенчалась успехом. Команде удалось преодолеть 169 километров из 900 запланированных, продолжить путешествие помешали погодные условия, и экипаж совершил вынужденную посадку во льдах Арктики.

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      Марк Леонов
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