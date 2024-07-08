ФСБ задержала россиянина за участие в террористической организации «Артподготовка»

В Забайкалье ФСБ задержала мужчину за участие в террористической организации

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя за участие в запрещенной в России международной террористической организации «Артподготовка». Об этом сообщает ТАСС.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

По версии следствия, мужчина стал участником запрещенной организации в 2022 году. Он распространял в социальных сетях материалы, которые дискредитировали действия Вооруженных сил России и органов власти на фоне специальной военной операции на территории Украины. Обвиняемый также призывал к насильственной смене нынешнего политического режима.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали сторонника «Артподготовки» (запрещенная в России террористическая организация) по подозрению в поджоге военкомата в Красноярске. В отношении 23-летнего жителя Красноярска возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 УК РФ («Покушение на совершение теракта»).