ФСБ нашла поджигателя военкомата в Красноярске

ФСБ задержала сторонника «Артподготовки» по подозрению в поджоге военкомата в Красноярске

Сотрудники ФСБ и МВД задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Артподготовка» по подозрению в поджоге военкомата в Красноярске. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В отношении 23-летнего жителя Красноярска возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Покушение на совершение теракта»). Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным спецслужб, молодой человек причастен к нападению на военкомат Советского и Центрального районов города, совершенному 3 октября. Злоумышленник бросил в окно здания две бутылки с зажигательной смесью. Пожар был оперативно потушен.

Следствие считает, что подозреваемый пытался поджечь военкомат с целью устрашения населения и отказа от поддержки спецоперации.