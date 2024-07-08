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00:30, 8 июля 2024Наука и техника

Раскрыта неожиданная причина детского рака

The Lancet Planetary: детский рак связали с жарой во время беременности

Фото: Josue Michel / Unsplash

Исследователи Йельской школы общественного здравоохранения раскрыли неожиданную причину детского рака, которая связана с воздействием жары на организм беременной женщины. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Planetary.

Специалисты проанализировали данные из записей о рождении в Калифорнии из Калифорнийского реестра рака, охватывающие 6258 детей с диагнозом острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) и 307 579 детей без этого диагноза. Учитывались такие параметры, как гестационный возраст, дата рождения, раса, этническая принадлежность, пол, возраст родителей.

Для оценки воздействия температуры окружающей среды были использованы данные НАСА Daily Surface Weather Data для Северной Америки. Определялось влияние температуры на каждой неделе беременности в теплых месяцах с мая по сентябрь.

Наибольшая связь между температурой окружающей среды и риском ОЛЛ была обнаружена на восьмой неделе беременности, когда средняя недельная температура составляла 30 градусов по Цельсию, что почти удваивало риск ОЛЛ по сравнению со средней температурой 10 градусов по Цельсию.

В настоящее время не ясно, какие потенциальные механизмы могут лежать в основе связи между воздействием тепла окружающей среды во время беременности и ОЛЛ у потомства. Авторы предполагают, что это может быть отчасти связано с эпигенетическими изменениями, воспалением или окислительным стрессом.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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