Из санкционных списков США исключили двоих россиян

Минфин США исключил из санкционных списков россиян Панферова и Цареву

Из санкционных списков США исключили два физических лица из России. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами американского Министерства финансов.

Из-под действия ограничений был выведен Алексей Панферов, который, по данным Bloomberg, ранее занимал пост зампредседателя правления Совкомбанка. Он был включен в санкционные списки в марте 2022 года.

Также американские санкции были сняты с Марины Царевой. Ограничения в ее отношении были введены в 2018 году, гражданку РФ связывали с компанией DiveTechnoService, которую Вашингтон обвинял в контактах с российскими спецслужбами. В публикации американского Минфина не указаны причины исключения двух лиц из санкционных списков.

В июне Великобритания сняла санкции с Алексея Филипповского, включенного в соответствующий список в феврале в качестве заместителя генерального директора крупнейшего российского производителя алмазов «Алроса». Британский регулятор OFSI отметил, что в отношении россиянина больше не предусмотрены такие ограничения, как «заморозка активов или санкции в отношении трастовых услуг».