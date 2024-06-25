Британские санкции сняли с попавшего под них как топ-менеджер «Алросы» россиянина

Великобритания сняла санкции с россиянина Алексея Филипповского

Великобритания сняла санкции с Алексея Филипповского, включенного в соответствующий список в феврале в качестве заместителя генерального директора крупнейшего российского производителя алмазов «Алроса». Об этом сообщает британский регулятор OFSI.

В документе указано, что в отношении указанного фигуранта больше не предусмотрены такие ограничения, как «заморозка активов или санкции в отношении трастовых услуг».

Причины изменений не приводятся. При этом, по информации источника «Интерфакса», Филипповский не работал в «Алроса» уже в первой половине 2022 года. Как напоминает агентство, сама компания закрыла информацию о топ-менеджменте весной того же года.

Ранее власти Евросоюза разрешили ввоз некоторых видов алмазов российского происхождения, указав, что ограничения не распространяется на камни, которые находились не в России либо были огранены или произведены вне страны до вступления санкций в силу. Также в ЕС разрешили импорт и экспорт ювелирных изделий в связи с проведением торговых выставок или реставрации украшений.