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18:05, 25 июня 2024Экономика

Британские санкции сняли с попавшего под них как топ-менеджер «Алросы» россиянина

Великобритания сняла санкции с россиянина Алексея Филипповского

Фото: Neil Hall / Reuters

Великобритания сняла санкции с Алексея Филипповского, включенного в соответствующий список в феврале в качестве заместителя генерального директора крупнейшего российского производителя алмазов «Алроса». Об этом сообщает британский регулятор OFSI.

В документе указано, что в отношении указанного фигуранта больше не предусмотрены такие ограничения, как «заморозка активов или санкции в отношении трастовых услуг».

Причины изменений не приводятся. При этом, по информации источника «Интерфакса», Филипповский не работал в «Алроса» уже в первой половине 2022 года. Как напоминает агентство, сама компания закрыла информацию о топ-менеджменте весной того же года.

Ранее власти Евросоюза разрешили ввоз некоторых видов алмазов российского происхождения, указав, что ограничения не распространяется на камни, которые находились не в России либо были огранены или произведены вне страны до вступления санкций в силу. Также в ЕС разрешили импорт и экспорт ювелирных изделий в связи с проведением торговых выставок или реставрации украшений.

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      Дмитрий Воронин
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