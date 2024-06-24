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11:25, 24 июня 2024Экономика

Евросоюз уточнил санкции против алмазов из России

В ЕС разрешили ввоз некоторых видов алмазов российского происхождения

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Евросоюза разрешили ввоз некоторых видов алмазов российского происхождения. Об этом со ссылкой на заявление Еврокомиссии по поводу 14-го пакета санкций против РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что введенный ранее запрет на импорт российских бриллиантов не распространяется на те, что находились не в России либо были огранены или произведены вне страны до вступления в силу соответствующих ограничений. Также в ЕС разрешили импорт и экспорт ювелирных изделий в связи с проведением торговых выставок или реставрации украшений.

В декабре прошлого года Евросоюз в сотрудничестве со странами G7 запретил импорт необработанных российских алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта действие санкций распространили и на камни из РФ, которые обрабатывались за рубежом. Все направляемые в Евросоюз алмазы должны проходить проверку в бельгийском Антверпене, являющемся мировым центром индустрии. В сентябре власти ЕС планируют запустить в городе систему отслеживания страны происхождения камней, а до 31 августа в страны сообщества разрешен ввоз алмазов с использованием документальных подтверждений происхождения.

Позднее стало известно, что в США задумали смягчить самые строгие запреты на российские алмазы, одобренные странами «Большой семерки». Корректировку позиции американцев связали с «противодействием со стороны африканских стран, индийских огранщиков драгоценных камней и ювелиров Нью-Йорка». Представитель Белого дома также указывал на то, что обязательство внедрить механизм отслеживания к 1 сентября относится к Европейскому союзу, а не к Соединенным Штатам.

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      Дмитрий Воронин
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