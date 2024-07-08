Известный российский писатель похвалил неунывающих москвичей

Писатель Алексей Варламов похвалил неунывающих москвичей

Известный российский писатель, публицист Алексей Варламов назвал москвичей активными, бодрыми и неунывающими. Он похвалил их в интервью журналу «Москвич Mag».

«У Виктора Астафьева есть замечательная фраза: "Москвич, как ерш, водится везде". Московская живучесть, активность, бодрость, неунывание — хорошие человеческие качества», — отметил Варламов.

Писатель отметил, что любимые районы столицы ассоциируются у него с временами года. «Первый снег на листьях — Замоскворечье, ранняя весна с горьким текучим воздухом — Арбат, поздняя осень — Каретные Ряды, лето — Ивановская горка и Таганка», — рассказал он. Варламов добавил, что в данный момент он живет в Тушино, которое считает очень хорошим местом за счет большого количества водоемов и парков.

Ранее в июле писатель Вадим Левенталь заявил, что москвичи ничем не отличаются от петербуржцев.

