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08:57, 8 июля 2024Экономика

Известный российский писатель похвалил неунывающих москвичей

Писатель Алексей Варламов похвалил неунывающих москвичей

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Известный российский писатель, публицист Алексей Варламов назвал москвичей активными, бодрыми и неунывающими. Он похвалил их в интервью журналу «Москвич Mag».

«У Виктора Астафьева есть замечательная фраза: "Москвич, как ерш, водится везде". Московская живучесть, активность, бодрость, неунывание — хорошие человеческие качества», — отметил Варламов.

Писатель отметил, что любимые районы столицы ассоциируются у него с временами года. «Первый снег на листьях — Замоскворечье, ранняя весна с горьким текучим воздухом — Арбат, поздняя осень — Каретные Ряды, лето — Ивановская горка и Таганка», — рассказал он. Варламов добавил, что в данный момент он живет в Тушино, которое считает очень хорошим местом за счет большого количества водоемов и парков.

Ранее в июле писатель Вадим Левенталь заявил, что москвичи ничем не отличаются от петербуржцев.

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      Полина Кислицына
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