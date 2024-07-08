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13:00, 8 июля 2024Бывший СССР

Казахстанским чиновникам запретили играть в карты на деньги

В Казахстане госслужащим и военным запретили играть в азартные игры

Фото: Harry Grout / Unsplash

В Казахстане чиновникам и военным запретили играть в азартные игры или участвовать в пари. Соответствующий закон подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает портал Tengrinews.

Отмечается, что документ также предусматривает соответствующий запрет для сотрудников специальных и правоохранительных органов и руководителей бюджетных организаций. За его нарушение им будет грозить увольнение. Кроме того, закон запрещает участие в азартных играх лицам, состоящим в Едином реестре должников.

В начале июня законопроект о запрете азартных игр и ставок для чиновников, силовиков и военных принял Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана. Как пояснил депутат Елнур Бейсенбаев, за нарушение предусмотренных документом ограничений увольнение будет следовать без предупреждения.

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      Георгий Нестеров
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