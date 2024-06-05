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16:21, 5 июня 2024Бывший СССР

В Казахстане решили запретить госслужащим играть в азартные игры

Власти Казахстана решили запретить госслужащим играть в азартные игры

Фото: Vladimir Konstantinov / Reuters

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана запретил госслужащим и военным играть в азартные игры, а также делать ставки. Об этом сообщает портал nur.kz.

«Никакого предупреждения для них (военных и госслужащих — прим. «Ленты.ру») не будет. Сделал ставку — сразу увольнение», — заявил депутат Елнур Бейсенбаев.

Принятые поправки также предусматривают запрет на участие в азартных играх для казахстанцев, не достигших 21 года и тех, кто включен в единый реестр должников с неисполненными обязательствами по исполнительным документам об имущественных взысканиях.

Кроме того, депутаты мажилиса решили запретить рекламу азартных игр, закрыть доступ к иностранным букмекерских контор и ввести уголовную ответственность за создание онлайн-казино.

Поправки пока не вступили в силу, их направят в сенат, а затем на подпись к президенту страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете, а также запретил их среди военнослужащих.

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      Алевтина Запольская
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