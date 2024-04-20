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13:22, 20 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский запретил солдатам ВСУ играть в азартные игры

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете, а также запретил их среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет RT в Telegram-канале.

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) также включает в себя ограничение рекламы онлайн-казино, блокировку нелегальных сайтов с играми и лимиты на количество игр и затраты на них.

Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ началась «эпидемия игромании», а онлайн-казино и ставки на спорт уничтожают моральное состояние военных. «Если вы взялись легализовать *****, то хотя бы контролируйте», — заявлял украинский солдат-аэроразведчик 59-й бригады ВСУ Павел Петриченко.

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      Варвара Кошечкина
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