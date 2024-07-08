Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:27, 8 июля 2024Бывший СССР

Колонну ВСУ поразили в Сумской области

ТАСС: колонна ВСУ была поражена в Сумской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) была поражена в воскресенье вечером, 7 июля, в Сумской области, передает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

Отмечается, что колонна шла на усиление украинской армии в этом направлении. «Сообщается о десятках погибших и раненых нацистов», — передает собеседник ТАСС.

Ранее стало известно, что ФСБ за неделю обнаружила и перехватила 167 беспилотных летательных аппаратов над Донецкой народной республикой.

По данным ведомства, беспилотники заметили над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой. Взрывотехники ФСБ уничтожили БПЛА ВСУ, используя специальные технические средства.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила ракетами по Киеву. Бомбардировщики совершили обманный маневр и поразили военный завод

      Быструю утомляемость назвали симптомом опасных для жизни заболеваний

      Вышедшего из колонии экс-губернатора Белых оправдали

      В Германии призвали Украину ужесточить мобилизацию

      Одну партию не взяли в альянс Орбана в Европарламенте

      В МИД России высказались о приезде Канье Уэста в Москву

      Россиянам назвали способы возврата переведенных по ошибке денег

      Российский стилист назвал трендом одежду со знаками зодиака

      Служивший в ВСУ чешский наемник «играл в командира»

      ВСУ ударили ракетой «Точка-У» по ресторану в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше