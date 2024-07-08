ТАСС: колонна ВСУ была поражена в Сумской области

Колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) была поражена в воскресенье вечером, 7 июля, в Сумской области, передает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

Отмечается, что колонна шла на усиление украинской армии в этом направлении. «Сообщается о десятках погибших и раненых нацистов», — передает собеседник ТАСС.

Ранее стало известно, что ФСБ за неделю обнаружила и перехватила 167 беспилотных летательных аппаратов над Донецкой народной республикой.

По данным ведомства, беспилотники заметили над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой. Взрывотехники ФСБ уничтожили БПЛА ВСУ, используя специальные технические средства.

