Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:22, 8 июля 2024Силовые структуры

ФСБ за неделю перехватила над ДНР 167 украинских беспилотников

ФСБ: за неделю перехвачено 167 украинских беспилотников над ДНР

Фото: РИА Новости

ФСБ за неделю обнаружила и перехватила 167 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя УФСБ России по региону Арину Клепанову.

По данным ведомства, беспилотники заметили над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой. Взрывотехники ФСБ уничтожили БПЛА ВСУ, используя специальные технические средства. Отмечается, что в Петровском районе Донецка беспилотник был начинен самодельным взрывным устройством. А в Кировском районе силовики уничтожили два разведывательных дрона Вооруженных сил Украины.

Потерпевших среди мирных жителей нет, ущерб инфраструктуре также не был нанесен.

Ранее стало известно, что в херсонской школе росгвардейцы разминировали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было замаскировано под жестяную банку газированного напитка.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бомбардировщики совершили обманный маневр

      Казахстанским чиновникам запретили играть в карты на деньги

      В российском городе в новом доме рухнул потолок

      Москвичам пообещали прохладные ночи

      Предсказан расцвет смартфонов с ИИ

      Альбом группы «Кровосток» заблокировали в России

      В ЛНР осудят украинку за финансирование запрещенных в России террористических организаций

      Российский летчик рассказал о попытке его вербовки украинской разведкой

      МИД России исключил начало пристрелочных переговоров с США

      Россия резко нарастила поставки одного вида агропродукции в Китай

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше