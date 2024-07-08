ФСБ за неделю перехватила над ДНР 167 украинских беспилотников

ФСБ: за неделю перехвачено 167 украинских беспилотников над ДНР

ФСБ за неделю обнаружила и перехватила 167 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя УФСБ России по региону Арину Клепанову.

По данным ведомства, беспилотники заметили над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой. Взрывотехники ФСБ уничтожили БПЛА ВСУ, используя специальные технические средства. Отмечается, что в Петровском районе Донецка беспилотник был начинен самодельным взрывным устройством. А в Кировском районе силовики уничтожили два разведывательных дрона Вооруженных сил Украины.

Потерпевших среди мирных жителей нет, ущерб инфраструктуре также не был нанесен.

Ранее стало известно, что в херсонской школе росгвардейцы разминировали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было замаскировано под жестяную банку газированного напитка.