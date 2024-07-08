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10:15, 8 июля 2024Путешествия

Летевший из Сочи в Москву самолет резко сменил курс и сел в другом городе

Летевший из Сочи в Москву самолет совершил вынужденную посадку в Волгограде

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Москву, резко сменил курс и сел в другом городе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, воздушное судно должно было приземлиться в столичном аэропорту Домодедово в 22:30. Однако во время полета пассажирам сообщили, что по техническим причинам лайнеру придется совершить вынужденную посадку в Волгограде. Один из путешественников рассказал Telegram-каналу, что во время приземления борт сильно трясло.

Ранее на стоянке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге произошло задымление двигателя пассажирского самолета авиакомпании «Ямал». Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал.

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      Алина Черненко
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